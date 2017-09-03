Karesispor'un ilk rakibi Bursaspor Durmazlar

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde sezon öncesi katıldığı Afyon Zafer Kupası'nda oynadığı ilk iki hazırlık maçında Yalova Belediyespor ve Afyon Belediyespor'a mağlup olan Karesispor, yarın Kocaeli'deki Kartepe Turnuvası'nda boy gösterecek. Balıkesir temsilcisi, turnuvadaki ilk karşılaşmada yarın saat 18.00'de Kartepe Spor Salonu'nda Bursaspor Durmazlar'la rakip olacak. Karesispor Kartepe'deki turnuvada Ankara DSİ, İstanbulspor Beylikdüzü ve TED Kolejliler ile de maç yapacak.

