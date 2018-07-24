Kadın kursiyerler çeyiz siparişlerini yetiştiremiyor

BAĞCILAR Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi El Sanatları sınıfında eğitim gören öğrenciler şimdi aldıkları siparişleri yetiştirmek için çalışıyor. Düğün sezonunun gelmesiyle tekstil firmalarını da aratmayan kurs binasında birçok gelin adayının siparişleri de sırada bekliyor.

Kursiyerler, gelinlerin isteği doğrultusunda iğne oyasından nikah şekerine, İngiliz dantelinden kasnak tasarımına kadar birçok ürün için saatlerce çalışıyor. Kadınlar ellerindeki iğnelerle bohçadan salon takımlarına, kasnak tasarımından kına tepsisine kadar çeyiz ürünleri hazırlamaya çalışıyor.

“İĞNE OYASI, YAZMALAR, BAŞÖRTÜ, BOHÇALAR HEPSİNİ BURADA ÖĞRENDİM”

Kurs binasında gelin adaylarının renk ve model isteğine göre işlemeler yapılıyor. 4 yaşındaki kızı Rabia ile kursa gelen ev hanımı Fatma Sevim, siparişlere yetişemediğini söyledi. Sevim, “Buraya geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. İğne oyası, yazmalar, başörtü, bohçalar gibi birçok şeyin hepsini burada öğrendim.Kursa geldiğimi duyan akrabalarım benden çeyiz hazırlamamı istediler. Şimdi onların çeyizliklerini yapıyorum. Onlara yaptığımı duyan komşuları da özel isteklerde bulundu. Onların ısmarlamaları da sırada bekliyor” dedi.

“KURS SAYESİNDE PARA KAZANMAYA BAŞLADIM”

Kızının çeyizini yapmak için katıldığı kursta para kazanmaya başladığını dile getiren Nurdane Ünal ise şunları söyledi:

“18 yaşında Beyzanur isminde kızım var. Burada onun çeyizini yapıyorum. Kendi işimi yaparken siparişler de almaya başladım. Özellikle düğün dönemlerinde işler iyice yoğunlaştı. Kızımın acelesi olmadığı için onun çeyiz işine ara verip diğer isteklere yoğunlaştım. Çoğunlukla İngiliz danteli ve tespih istiyorlar. Yoruluyorum ama buna değdi. Kurs sayesinde para kazanmaya başladım”

“GELİN ADAYLARI SİPARİŞLER VERİYOR”

Hareketlilikten memnun olduğunu söyleyen Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Koordinatörü Özlem Şahin, “Binamız bu aylarda özellikle evlilik hazırlığı yapan aileleriyle dolup taşıyor. Gelin adayları ellerinde örneklerle gelip ‘Bunun aynısını istiyorum’ diyorlar. Dışarıya göre uygun olduğu için çok rağbet görüyoruz. Bu yoğunluk kursiyerlerimizi de mutlu ediyor. Emeklerinin karşılığını almaya başladılar. Aldığı siparişi yetiştirmek için akşam bina kapanana kadar çalışanlar var” dedi.

“KADINLAR EVDE OTURMAK YERİNE MESLEK SAHİBİ OLUYOR”

Kadınların kurslar sayesinde zamanlarını daha iyi değerlendirdiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kurslarımız her dönem yoğun ilgi görüyor. Genç kızlarımız ve kadınlar evde boş oturmak yerine 9 aylık eğitim sonunda bir meslek sahibi oluyor. El emeği göz nuru ürünlerini satarak da aile bütçesine katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)