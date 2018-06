Kadıköy'de dostluklar Ramazan'da pekişti

İSTANBUL, ()-KADIKÖY Benim Platformu’nun Caddebostan sahilinde Ramazan boyunca organize ettiği iftar etkinliğine şu ana kadar 50 bine yakın insan katıldı. Kadıköy Benim Platformu Başkanı Faruk İbrahim Özbek, “Amacımız farklı yaşam biçimlerine sahip insanlar arasındaki dostluğu, kardeşliği pekiştirmekti. Ramazan’ın bitmesine sayılı günler kala bu amacımıza ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah gelecek yıllarda da bu iftarlarımız sürecek” dedi.

Özbek, "Ramazan paylaşmak, dostluk, iyilik demektir. Bir ay boyunca çeşitli yerlerde kurulan iftar çadırları ihtiyaç sahiplerine destek olduğu gibi dostluğun ve dayanışmanın önemini de bir kez daha hatırlattı. İftar çadırları daha çok kentin işlek merkezleri ve daha dar gelirli vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı semtlerle özdeşlesede bu yıl bu anlayışı kıran bir iftar etkinliği vardı. İstanbul’un hatta Türkiye’nin en güzide semtleri arasında gösterilen Caddebostan sahilinde organize edilen iftar etkinliği alışıla gelinen iftar etkinliklerinden farklı görüntülere sahne oldu. Sahilde paten kayan gençler de yaşlı teyzelerde iftar saati geldiğinde aynı sofrada oturup birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadılar" diye konuştu.

“CADDEBOSTAN, RAMAZAN’DA ANADOLU YAKASININ FESHANESİ OLDU”

Etkinliği organize eden Kadıköy Benim Platromu Başkanı Faruk İbrahim Özbek, “Kadıköy en kozmopolit ilçelerimizin başında geliyor. Burada her görüşten her yaşam biçiminden insanımızı aynı sofralarda buluşturmayı amaçladık ve bu hedefimizde de başarılı olduk. İnsanlar birlikte iftar açtılar, sonrasında sohbet ettiler, telefon alışverişinde bulundular. Burada başlayan dostlukların süreceğine inanıyoruz. Her akşam organize ettiğimiz etkinliklerle insanların hoş vakit geçirmesini de sağladık. Caddebostan, Ramazan’da Anadolu yakasının Feshanesi oldu desek abartı olmaz. İlk defa bu iftar etkinliklerine geçen yıl başlamıştık. Bu yıl ikincisi oldu. İnşallah gelecek yıllarda da bu etkinliğimizi sürdüreceğiz. Çünkü insanların, Kadıköy’ün buna ihtiyacı var” diye konuştu.