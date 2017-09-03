Jandarmadan Çardak Feribot İskelesi'nde güvenlik kontrolü 

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, Çardak Feribot İskelesi'nde bomba arama köpeği ve drone ile güvenlik kontrolü yaptı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı Arifesi'nde başlayan tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezi ile ilçelerdeki farklı noktalarda güvenlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki Çardak Feribot İskelesi'nde de güvenlik önlemi aldı. Çardak Feribot İskelesi'nden Gelibolu İlçesi'ne geçiş yapan araçlar bomba arama köpeği 'Maden' ile arandı. Drone ile de havadan feribot sırası denetim altında tutuldu.

Jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

FOTOĞRAFLI