İzmirspor'da İşletir de aday

İZMİRSPOR'da yarın çoğunluk sağlanamazsa 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olağan genel kurul öncesi mevcut Başkan Emin İşletir de adaylığını açıkladı.

Mustafa Gürkan ve Tuncay Kaynar'ın ardından koltuğa yeniden talip olan İşletir'le birlikte 3 başkan adayı, yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na verdi. Emin İşletir'in listesinde Nedim Topaloğlu, Ömer Akar, Halim Karakuş, Fikret Akgün, İsmail Batan, Muhammet Ali Şahin, Özkan Kaynarca, Samet Şafak, İlyas Dündar, Mehmet Çolaklar.

Tuncay Kaynar'ın listesinde Bülent Uygur, Mustafa Kılıç, Muhammet Demir, Cihan Demir, Mehmet Ali Güngör, Ferhat Roşan, Hamdi Pakkanlılar, Bülent Özçelik, Mehmet Şengül, İsmail Şimşek.

Mustafa Gürkan'ın listesinde ise Parhan Ceritoğlu, Osman Gökçe, Tansel Meriç, Mustafa Apak, Ali Koyuncuoğlu, Can Eren Işık, Fırat İlçi, Güven Uztuğ, Emin Uztuğ ve Ulaş Fırat Koyuncu yer aldı.