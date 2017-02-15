İzmirli engelli basketçi Ahmet: ''Başarımı sürdürmek istiyorum''

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Ahmet Efetürk, geçtiğimiz ay İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen U22 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'ndaki performansı ile dikkati çeken, ''Başarılı grafiğimi devam ettirmek amacındayım" dedi.

Ay yıldızlı forma altında harikalar yaratan Efetürk, sayı ve ribaund kralı olarak tamamladığı organizasyonda milli takımın namağlup şampiyonluğa ulaşmasında başrolü oynarken, All-Star kadrosunda yer alan tek Türk sporcu oldu.

Grup maçlarında İngiltere'yi 65-58, Fransa'yı 71-45, İspanya'yı 57-45 yenerek yarı finale kalan millilerimiz, yarı finalde ev sahibi İtalya'yı 55-34 mağlup ederek finale çıkmayı başardı. Finalde bir kez daha İngiltere'yle karşılaşan basketbolcularımız, rakibini bu kez 53-38'le dize getirip şampiyonluğa ulaştı. Millilerimiz bu başarının ardından, haziran ayında Kanada'da yapılacak U23 Dünya Şampiyonası direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada, mevkilerine göre en başarılı oyunculardan seçilen ilk beşe giren tek Türk sporcu olan İzmirli Ahmet Efetürk, sayı ve ribaunt istatistiklerinde de açık ara liderliği elde etti. Şampiyonada toplam 121 sayı atan genç oyuncu, maç başına 24.2 sayı ortalamasıyla şampiyonanın "sayı kralı" oldu. Efetürk, toplamda 80, maç başına 16 ribaunt ortalamasıyla bu alanda da zirveye yerleşti.

Ay yıldızlı formayla çeşitli yaş kategorilerinde uzun yıllardır forma giydiğini belirten Ahmet Efetürk, "Altyapısından yetiştiğim İzmir Büyükşehir Belediyespor'da iyi bir performans sergiliyorum. Hedefim A Milli Takım'da forma giymek. U22 Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştık. Ben de iyi bir turnuva geçirdim. Bunun karşılığını ise All-Star kadrosuna seçilerek aldım. Bu başarılı grafiğimi devam ettirmek amacındayım" dedi. FOTOĞRAFLI