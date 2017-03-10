İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekvando Takımı Alanya'da 6 madalya kazandı

İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocular, Alanya'da düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'ndan 2 altın ve 4 bronz madalya ile döndü.

70 ilden 1700 sporcunun katıldığı turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyesporcularından 67 kiloda Simge Erensayın ve 73 kiloda Kübra Kıyı, tüm rakiplerini yenip birincilik kürsüsüne çıktı. 57 kiloda Simge Burcu, 54 kiloda Nejat Oğuzhan Tuna, 74 kiloda İsmet Begeç ve 80 kiloda Ahmet Anıl Afacan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçların ardından Simge Erensayın, Kübra Kıyı ve Esra Akbulat, 6-9 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılacak Ümit Milli Takım'a davet edildi. Alanya'daki organizasyona yaş ortalaması 19 olan sporcularla katıldıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Tekvando Kol Başkanı Kıvanç Dinçsalman, "Altyapıya verdiğimiz önemin karşılığını bu tarz şampiyonlarda kazandığımız madalyalarla görmek bizi daha da mutlu ediyor" dedi. FOTOĞRAFLI