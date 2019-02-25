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 İSTANBUL - TARİHÇİ KEMAL KARPAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul ABD'de 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasındaki törenin ardından Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi...

 İSTANBUL - TARİHÇİ KEMAL KARPAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul
ABD'de 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasındaki törenin ardından Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. 
Karpat için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Karpat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından, Fatih Camii haziresine defnedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden görüntü
-Cenazeye katılanlar
-Detaylar
 

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