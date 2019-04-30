İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI'NA BARİYERLER YERLEŞTİRİLİYOR

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınıyor. Taksim Meydanı’nın çeşitli noktalarına günler öncesinden getirilen polis bariyerleri görevliler tarafından yerleştirilmeye başlandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi ise bariyerlerle kapatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
-Taksim Meydanı'nın çeşitli noktalarına konulan polis bariyerleri
-Çevresi bariyerlerle kapatılan Cumhuriyet Anıtı
-Görevlilerin polis bariyerlerini yerleştirmesi
-Genel ve detaylar