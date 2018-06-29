İstanbul Sabiha Gökçen’in katı atıkları Pendik Belediyesi’ne emanet



ANIL UÇAN/İSTANBUL,()-İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi olan İSG ile Pendik Belediyesi arasında katı atıkların toplanması ve ayrıştırılması alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Pendik Belediyesi Geri Dönüşüm tesislerinde düzenlenen imza törenine İSG Operasyon Direktörlü Göksu Güney ile Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Çelik katıldı. Yapılan iş birliği kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan aylık 600 ton katı atık toplanıp ayrıştırılacak ve geri dönüşü sağlanacak. İmza töreninde konuşan İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney,” Biz böyle bir anlaşma yapmaktan dolayı çok memnunuz. Sizlerle çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz Sabiha Gökçen Havalimanı olarak geçen yıl 31 milyon yolcu rakamına ulaştık. Havalimanımızda günlük ortalama 100 bin yolcu var. Sabiha Gökçen Havalimanı 100 bin kişinin yaşadığı bir şehir adeta. Havalimanımızın bir atık kapasitesi mevcut. Pendik Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisi kullanmak çok büyük bir avantaj. Hem ulusal hem de uluslararası standartları korumakla mükellefiz. Sizlerle yapacağımız çalışma bizi çok daha ilerlere götürecektir.” dedi.

Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Çelik yaptığı konuşmada,”Pendik ilçemiz temizlik ve geri dönüşüm noktasında çok ileri konumdayız. Hatta Türkiye’ye örnek olma noktasındayız. Türkiye’de teknolojisi en iyi olan geri dönüşüm tesislerinden birisine sahibiz. Bu konuda birçok belediyeye öncülük ediyoruz. Bunun dışında yer altı konteynerı konusunda en iyi seviyedeyiz. “ dedi.



600 TON ATIK GERİ DÖNÜŞÜME GİRECEK

İstanbul Sabiha Gökçen Havaliman terminal işletmecisi olan İSG ile Pendik Belediyesi arasında yapılan anlaşma ilk etapta bir yıl süreli olacak. Anlaşmayla kapsamında 3 bin metrekarelik alanda kurulu Ambalaj Atık Ayrıştırma Tesisi’ne ayda 600 ton atık gelecek. Bu atıklar tesiste ayrıştırılıp geri dönüşüm firmalarına yollanacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı araçlar 1 Temmuz’dan itibaren havalimanından atıkları almaya başlayacak.



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