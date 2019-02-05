Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

İSTANBUL- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 22 GÖZALTI

İstanbul İstanbul'da yapılan DEAŞ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ümraniye'de tespit edilen adreste DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak ders ve sohbetler düzenledikleri, örgütün...

İSTANBUL- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 22 GÖZALTI

İstanbul
İstanbul'da yapılan DEAŞ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ümraniye'de tespit edilen adreste DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak ders ve sohbetler düzenledikleri, örgütün propagandasını yaparak Suriye çatışma bölgesine gidip geldikleri veya gitme arayışında oldukları, örgüte eleman temin etmek amacıyla çalışmalar yaptıkları, çatışma bölgesinden gelen veya gidecek elemanların ihtiyaçlarını karşıladıkları, örgüt üyelerinin ailelerine maddi yardım topladıkları, yasadışı faaliyetleri gizlemek için AHİD isimli dergi çıkardıkları tespit edilen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiştir"  denildi.
Başakşehir, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Pendik ve Sancaktepe ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 27 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 22 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Arşiv

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328