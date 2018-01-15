İSTANBUL'DA KAR HAZIRLIKLARI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Meteorolojiden gelen kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Kar küreme ve tuzlama araçları bazı noktalarda önlem amaçlı bekletilmeye başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar hazırlıklarına başladı. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, bazı noktalara kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirildi.

Görüntü Dökümü:

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-D-100 karayolunda bekleyen kar küreme aracı

-D-100 karayolunda bekleyen tuzlama aracı

-Greyder aracı

-Belediye ekiplerinin çalışması

-15 Temmuz şehitler köprüsü

-Genel ve detaylar