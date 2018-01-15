Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na soruşturma başlatıldı
CHP'nin İstanbul yeni İl Başkanına...
CHP İstanbul İl Kongresi başladı CANLI
CHP İstanbul İl Kongresi başladı...
Binlerce Mac kullanıcısı Fruitfly ile gözetlemiş
Mac kullanıcılarını Fruitfly ile gözetlemiş
HGS'den fazla para alındığını öne sürdü
HGS'den fazla para alındığını öne...

İSTANBUL'DA KAR HAZIRLIKLARI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Meteorolojiden gelen kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Kar küreme ve tuzlama araçları bazı noktalarda önlem amaçlı bekletilmeye...

İSTANBUL'DA KAR HAZIRLIKLARI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
Meteorolojiden gelen kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Kar küreme ve tuzlama araçları bazı noktalarda önlem amaçlı bekletilmeye başlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar hazırlıklarına başladı. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, bazı noktalara kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirildi. 

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-D-100 karayolunda bekleyen kar küreme aracı
-D-100 karayolunda bekleyen tuzlama aracı
-Greyder aracı 
-Belediye ekiplerinin çalışması
-15 Temmuz şehitler köprüsü
-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort