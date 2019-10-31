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 İSTANBUL- ÇAKAR SÖKÜMÜNDE SON GÜN YOĞUNLUĞU

- ÇAKARLAR SÖKÜLÜYOR, TEPE LAMBASI YETİŞMİYOR Haber-Kamera : Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK , İSTANBUL Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, yarından...

BÖLGE 31.10.2019, 12:20
 İSTANBUL- ÇAKAR SÖKÜMÜNDE SON GÜN YOĞUNLUĞU

- ÇAKARLAR SÖKÜLÜYOR, TEPE LAMBASI YETİŞMİYOR

Haber-Kamera : Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK , İSTANBUL
Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, yarından itibaren çakarlı araç kullanamayacak. Yasak öncesi çakar sökülen iş yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.
İkitelli'de çakar sökümünü yapan iş yerinin görevlisi Mehmet Keleş, "Yoğunluk daha da arttı, bundan sonra cumartesiden pazartesiye daha da yoğunluk yaşanacak. Çünkü çakarı hala sökülmeyen araçlar var. Son 3 günde 500 tane civarında söküldü, bundan öncede 1000 - 1100 civarında sökülmüştü. 2 bine doğru yaklaştık" dedi.
Keleş, “Resmi ve sivil olan araçlar ama bundan sonra gelecekler genelde resmi araçlar, çakarlar sökülüyor. Yerine tepe lambası kullanılıyor. Bunları kullananlar da resmi araçlar olacak, sivil araçlar kullanamayacak. Tepe lambasına talepte ciddi anlamda arttı, artık yetiştiremiyoruz. Yaklaşık şu ana kadar 500 adet tepe lambası sattık ve siparişlerimiz var. Artık randevuyla çalışıyoruz yoğunlukta sürekli artıyor. Sabah 08.00'da akşam 22.00'a kadar çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

2 BİN 4 LİRAYA KADAR  İDARİ YAPTIRIM UYGULANABİLECEK
İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, yarından itibaren çakarlı araç kullanamayacak. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman uyarı sistemleri kullanılmayacak. Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 liraya kadar  idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan makam araçları tarafından kullanılabilecek. Resmi ve özel araçlardaki çakarlarının sökümüne sanayilerde bir süre önce başlanmıştı. 

Görüntü Dökümü
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-Muhabir anonsu ( Ali ABLAY )
-Elektronikçi röp
-Çakar detay
-Genel ve detay
 

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