 İSTANBUL- BAKIRKÖY'DE 1 MAYIS ÖNLEMLERİ

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesinde Bakırköy'de önlemler alınmaya başlandı. 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Pazar Alanı'na çıkan yollarda güvenlik önlemleri alınıyor. alan ve çevresine polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin akşam saatlerinde yerleştirileceği öğrenildi
Görüntü dökümü:
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- Bakırköy polis bariyerleri ile kapatılan yollar
- Kalan yolları kapatmak için yol kenarına istiflenen bariyerler
- Genel ve detay görüntüler