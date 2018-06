İsrail’de alıkonulan Ebru Özkan'ın ailesine ziyaret

İSTANBUL, ()-EYÜPSULTAN Belediye Başkanı İsrail’de alıkonulan Ebru Özkan'ın ailesini ziyaret etti.

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda terör devleti İsrail tarafından alıkonulan Ebru Özkan'ın ailesini ziyaret etti.

“BİR DAHA GELMESİNLER DİYE, YILDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Ziyaretiyle ilgili olarak Başkan Aydın şunları söyledi:



“Ebru kızımızın ailesinin Eyüpsultan'da yaşadığını duyunca ziyaret edip kendileriyle görüştüm. Gerçekten çok nitelikli, kaliteli insanlar. Mütevazi ama onurlu, kişilikli bir yapıya sahipler. Her bir aile bireyi tam anlamıyla Anadolu insanı. Abimizin iki oğlu iki kızı var. Her biri güzel eğitim almış hayırlı evlatlar. Aileyi tebrik ettim. Duruşlarıyla, tavırlarıyla gerçekten metin, soğukkanlı ve kararlı insanlar. Bu yapılanların Müslümanların Kudüs'e gitmelerini engellemek için psikolojik baskı ve yıldırma çabalarıdır. Neticede Ebru'ya yapılan aslında gözdağı vermek için yapılan bir şey. Bir daha gelmesinler diye, yıldırmaya çalışıyorlar. Ebru kızımız Ramazan ayında her Kadir Gecesi'ni Kudüs'te geçiriyormuş. Bu sene de aynı şekilde bir turla gitmiş. Dönüşte bir bahaneyle alıkoymuşlar. Kızımın tek bir kılına zarar geleceğini düşünmüyorum. Ama biraz uğraştıracaklar, psikolojik olarak yıldırmaya çalışacaklar. Önümüzdeki pazartesi günü mahkemesi varmış. İnşallah tahliye olur ve yurda döner. Ben aileyi tanımaktan dolayı çok memnun oldum. İnşallah bir daha ziyaret edeceğim. Devletimiz, Dışişleri Bakanlığımız ve elçiliğimiz kanalıyla konunun çok yakın takipçisi. Dışişleri Bakanımız bizzat iki defa aramış aileyi. Dolayısıyla yapılması gerekenler konusunda devletimiz sonuna kadar takip ederek gereğini yapıyor. İnşallah bu süreç güzel bir şekilde sona erecek ve kızımız da evine dönecek”

