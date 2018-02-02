Ince’Den Müzik Molasi

GÜZELBAHÇE Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mustafa İnce, seçim çalışmalarına ara vererek, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Türk Müziği Korosu'nu ziyaret etti, birlikte şarkı söyledi, stres attı.

Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Erkan Aydın'ın şefliğini yaptığı Güzelbahçe Belediyesi Türk Müziği Korosu çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de koro elamanlarıyla görüştü, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Koro üyeleri, Başkan İnce'ye, belediye olarak kendilerine böyle bir olanağı sundukları için teşekkür etti. Önümüzdeki günlerde verecekleri konserin hazırlığını yapan koro ile birlikte şarkı söyleyen İnce, “Kültür merkezimiz bittiği zaman daha uygun şartlarda çalışma olanağı bulacaksınız, yaz kış istediğiniz zaman konserler vereceksiniz” dedi.

(AÖ)

FOTOĞRAF