İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Onur BULAT/POZANTI(Osmaniye), () - ADANA'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında D-750 Karayolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Şekerpınarı'ndaki turistik tesislerinden çıkan içerisinde 5 kişinin bulunduğu Cumali Gün yönetimindeki 01 TV 181 plakalı otomobil, Niğde yönünden gelen Halit Güneş'in kullandığı 34 DM 6948 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Gün'ün idaresindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan Birsen Bay(33), Atilla Bay(64), Hakime Bay(65) ve Besim Gün (62) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Pozantı 80'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat araç trafiğine kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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