'Hayat Merhamettir' etkinliğinde çocuklardan büyüklere mesaj

İSTANBUL, () –İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Esenler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü işbirliğinde Esenler'de "Hayat Merhamettir" sloganıyla sokak hayvanlarının bakımı, muayenesi, tedavisi ve aşılama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, 11 yaşındaki Yağız Efe ve Burak Fırat, sokaktan buldukları yavru kediyi veterinere muayene ettirdi ve sahiplendi. Fırat ve Efe hayvanlara şiddet gösterenlere de 'vicdansızlar' diyerek tepki gösterdiler.

Belediyeler sokak hayvanları için kolları sıvadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Esenler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü işbirliğinde Esenler'de "Hayat Merhamettir" sloganıyla sokak hayvanlarının bakımı, muayenesi, tedavisi ve aşılama etkinliği düzenlendi.

Çevredeki vatandaşlar da besledikleri ve baktıkları sokak hayvanlarını tedavi ve kontrol amaçlı veterinere muayene ettirdiler. Özellikle yaz döneminde hayvanların çok susuz kaldığı tespit edilirken, kene vs. gibi böceklerin hayvanların hastalıklarında etkili olan faktörler arasında olduğu bildirildi. Vatandaşlar da bu etkinlik sırasında besledikleri hayvanları veterinere muayene ettirdi.

"HAYVANLARA EZİYET EDENLER VİCDANSIZDIR"

Yaşları küçük olmasına rağmen Yağız Efe ve Burak Fırat’ın tepkisi de hayvanlara şiddet gösterenlere ders niteliğinde oldu. 11 yaşındaki Yağız Efe ve Burak Fırat, sokakta buldukları kediyi veterinere götürerek sahiplendi, sokak hayvanlarına eziyet edenlere ise “Vicdansızlar!” dedi.

Sokaktan buldukları yavru kediyi Vetbüs’e getiren 11 yaşındaki Yağız Efe ve Burak Fırat, uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek, kendi kedilerinin gözlerinde sorun olduğunu anladıklarını söyledi. Yağız Efe, “Veteriner kedinin gözüne damla damlattı ve Burak’ta kediyi sahiplenmek istedi” dedi.

“BUNLARI YAPANLAR VİCDANSIZ!”

11 yaşındaki Burak Fırat ise kediyi otoparkta fark ettiklerini dile getirerek, “Bir arkadaş kedinin önüne su ve yem koymuş ancak gözünün yaralı olduğunu gördük. Gözünün neden yaralı olduğunu sorduk ve virüs kaptığını söylediler. Biz hekime götürmek istedik ve izin verdiler. Bizde aldık getirdik, evde besleyeceğiz” diye konuştu.

Ülkemizde son dönemde hayvanlara karşı artan şiddete de tepki gösteren Yağız Efe ve Burak Fırat, “İnsanlar nasıl bu kadar güzel hayvanların canlarını yakıyorlar anlamıyoruz. Bunları yapan vicdansız” ifadelerini kullanarak, genç yaşlarına rağmen sokak hayvanlarına zarar veren insanlara ders niteliğinde yanıt verdiler.

Esenler Dörtyol Meydan’daki Veteriner Hizmeti’nden yararlanan bir diğer vatandaş Enver Karlıdağ, “Çok güzel bir hizmet olmuş. Sokaktaki kedimizi de getirdik, baktırdık, muayene ettiler. Şu an gayet sağlıklı bir şekilde gidiyoruz” dedi.

İBB Veteriner Hekimi Neşe Tokel, mobil klinikler ile her gün değişik ilçelerde hizmet verdiklerini ifade ederek, “Özellikle sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet veriyoruz. Sokak hayvanlarına tedavi gerekiyorsa tedavi hizmeti veriyoruz. Mikroçip ve aşılama uygulamaları da yapıyoruz. Hava sıcak olduğu için pire ve kene sorunları var. Duyarlı vatandaşlarımız var. Onlar aracılığıyla hayvanlar bize ulaşıyor ya da biz sokak hayvanlarına müdahale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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