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Hatayspor final maçı için İstanbul'a gitti

Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, () Hatayspor, Spor Toto 1'inci Lig Play-Off final karşılaşmasında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Gazişehir Gaziantep maçı için İstanbul'a gitti.  İstanbul yolculuğu öncesi basın...

Hatayspor final maçı için İstanbul'a gitti

Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, ()

Hatayspor, Spor Toto 1'inci Lig Play-Off final karşılaşmasında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Gazişehir Gaziantep maçı için İstanbul'a gitti. 
İstanbul yolculuğu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Artık sezonun finali normal sezonda Süper Lig'i çok istiyorduk Adana Demirspor maçlarında da bu istek ve inancımızı gösterdik. Şehirdeki sinerji ve enerjiyi hep birlikte görüyoruz, bizde bunun karşılığını verebilmek adına son finalde her şeyimizi ortaya koyacağız, tüm mücadelemizi vereceğiz ve kendi futbol felsefemizi ortaya koyup bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız" dedi.
İstanbul'da çarşamba günü son bir antrenman gerçekleştireceklerini belirten İlhan Palut, Adana Demirspor maçının ilk yarısında sakatlanan Murat Paluli'nin durumunun maç saati belli olacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Futbolcuların ve teknik heyetin tesislerden çıkışı
-Futbolcuların otobüse binişi 
-Teknik direktör İlhan Palut'un otobüse binişi
-Takım otobüsünün tesislerden ayrılışı


 

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