Göztepeli minik futbolcular Atatürk posteri oluşturdu

İZMİR, () - GÖZTEPE Futbol Okulları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. Güzelyalı'daki paten sahasında 1925 adet yapboz parçasını bir araya getiren futbol okulu öğrencileri, 250 metrekarelik Mustafa Kemal Atatürk posteri oluşturdu.

Minik futbolcuları Kulüp Başkanı Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya da yalnız bırakmadı. Yaklaşık 2 saat süren tablo yapımının ardından öğrenciler hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi.

Etkinliği gerçekleştiren Futbol Okulları Yöneticisi Behçet Şenözhür, "Kendimize biçtiğimiz misyon, öğrencilerimize futbolla birlikte Atatürk ve Cumhuriyet değerlerini de aşılamak. Dev yapbozumuz için farklı noktalardaki futbol okullarımızdan gelen öğrencilerimiz başarılı bir çalışma ortaya koydu. Atatürk'ün de dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirebilmek en büyük gayemizdir" dedi. Böyle bir organizasyona katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getireni Talat Papatya ise "Genç sporcularımızın böyle bir projeye imza attığını görmek beni çok mutlu etti. Biz bayrağı bu gençlere devredeceğiz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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