(Görüntülü) Yoğun bakımdaki hastanın tek isteği seçimde Erdoğan’a oy vermek

KIRŞEHİR-() –GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonrası by-pass ameliyatı olması gereken 76 yaşındaki Tahsin Avcı, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verebilmek için ameliyatı ertelemek istedi. Ameliyatının oy kullandıktan sonra gerçekleştirilmesini isteyen Avcı, “Allah benim ömrümden alsın, Erdoğan’a versin’ dedi. Babasının hayati tehlikesinden dolayı ne yapacağını şaşıran Tahsin Avcı’nın kızı Esma Avcı, Kırşehir AK Parti Milletvekili adayı Necmettin Erkan’a Mucur’da sesini duyurdu. Avcı, Erkan’dan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören babasını ziyaret etmesini istedi. Erkan, Avcı’nın istediğini cevapsız bırakmadı, kalp krizi sonrası 3 kalp damarı tıkalı olan ve seçimde oy kullanamayacağı için strese giren eski postacı Avcı’yı yoğun bakım ünitesinde ziyaret etti. Erkan’ın ziyaretinden büyük mutluluk duyan Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini dile getirdi. Oy kullanamayacak olmasının kendisini strese soktuğunu kaydeden Avcı, önce oy kullanıp daha sonra ameliyat olmak istediğini belirtti. Avcı, “Doktorlara oy kullanayım da öyle gelip ameliyat olayım dedim. İnşallah Erdoğan başarılı olur” diye konuştu. “OY KULLANAMAYACAĞIM DİYE AMELİYAT OLMAK İSTEMEDİ” Esma Avcı, "Yoğun bakım ünitesinde olan babamın Erdoğan’a oy veremeyeceğim diye strese girdi ve kan değerleri düşmedi. İnşallah vekilimizin ziyareti sonrasında kan değerleri düşecek ve babam da ameliyat olacak. Vekilimizin ‘Kazanacağız’ demesinden sonra kan değerlerinin düşeceğine inanıyorum” diye konuştu. Esma Avcı’nın eşi Turan Avcı ise, “Babam, ‘Allah Benim ömrümden alsın Erdoğan’a versin’ diyor” dedi. Erkan’ın ziyareti sonrasında kan değerleri normale dönen Avcı’nın ameliyatının önümüzdeki haftaya ertelendiği belirtildi.