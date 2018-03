(Görüntülü Haber) Ümraniye Belediyesi, atık ambalaj toplayan başarılı firmalara plaket dağıttı

İSTANBUL, ( ) – ÜMRANİYE Belediyesi, atık ambalajları ve atıklarla mücadele kapsamında başlattıkları mücadelede belediyeye destek olan firmalara plaket verdi. Plaket törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katılarak bir konuşma yaptı. Belediye binasında gerçekleştirilen plaket dağıtım töreni saat 19.30’da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Firma sahiplerinin katılımıyla başladı. "AYRIŞTIRMA YAPMADIĞIMIZ HALDE KAR YAPTIK " Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can plaket dağıtım töreninde bir konuşma yaptı. Çan " Atık yağların, pillerin, camların toplanması ayrı ayrı kurumlar tarafından, özel sektör tarafından yapılıyor. Özellikle 'kağıt atık ve ambalaj atık toplanmasına başlayalım' dedik , yaklaşık 1 yıldır uğraşıyoruz’ dedi. Can "Ayrıştırma yapmadığımız halde biz ciddi anlamda kar ediyoruz. Ülkeye kazandırdıkları sebebiyle iş ortaklarımıza bugün burda plaket vereceğiz. Ki sadece kağıt ve ambalaj atıkları sebebiyle, 152 bin ağaç kurtarmışız" diye konuştu. ‘"ÜRETTİĞİMİZ KADAR TÜKETMELİYİZ " Plaket dağıtım törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da israf konusuna değinerek " İsraftan vazgeçmek lazım. Her halde gelişmiş ülkelerle , gelişmemiş ülkelerin farkı, tüketime yönelik olması, bazılarının ise tüketecek bir şey bulamaması. Toplumun ihtiyacı kadarını üreterek , fazlasını ihraç ederek, tükettiğinden geriye kalanı da yine çevreye en az zarar verecek şekilde gayret göstermemiz lazım. Bunun için toplumda ve öğrencilerde farkındalık ve bilinç oluşturmamız lazım. Bu yönde eğitim gerekli. Herkesin mümkün olduğu kadar kendi evinde atıkları ayırt edebilmesi lazım. Bir pankart vardı 'Zehir olmasın, gelir olsun ‘ diye, aynı zamanda başkanımız da söyledi gelir de elde ediyoruz" dedi. Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak da gerek çevreye ilişkin duyarlılığı artırmak gerek tasarrufu sağlamak gerek enerji kullanımını daha sağlıklı yapmak için hemen hemen her konuda çocuklara müfredat içerisinde bu konuları vermeye çalıştıklarını belirtti. Plaket dağıtım töreninde konuşmaların ardından " Atık ambalaj ve atıklarla mücadele " kapsamında bir tanıtım videosu ve belediyenin çevre kirliliğiyle mücadelesini yansıtan ‘Ümran Hanım ‘ isimli animasyon film izletildi. Tören sonunda Ümraniye ilçesinde atık ambalaj toplamada başarılı firmalara plaketleri takdim edildi.