İSTANBUL,()-KAĞITHANE Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ başlıyor. İlçede geleneksel sporların yaşatılmasına önem veren Kağıthane Belediyesi, etkinlikler kapsamında 6 farklı dalda İstanbullular’a unutulmaz anlar yaşatacak. Ahilik Şed Kuşanma, Hıdırellez Şenliği, Yağlı Güreş Müsabakaları, Okçuluk, Bisiklet ve Uçurtma Yarışması ile Cirit Gösterisi gerçekleştirilecek olan etkinlik, 3 Mayıs Perşembe tarihinde başlayıp, 13 Mayıs Pazar günü sona erecek.
(Görüntülü Haber) Sadabad yaz etkinlikleri başlıyor
İSTANBUL,()-KAĞITHANE Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ başlıyor. İlçede geleneksel sporların yaşatılmasına önem veren Kağıthane Belediyesi, etkinlikler kapsamında...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:46
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