(Görüntülü Haber) Konya'da kafelere 'şok' asayiş uygulaması

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da 100 polisin katılımıyla kafelere 'şok' asayiş uygulaması yapıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 40 ekip ve 100 personelin katılımıyla merkez Selçuklu İlçesi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan 10 kafeye 'şok' asayiş uygulaması yapıldı. Çevik Kuvvet ve Narkotik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, cadde tamamen araç trafiğine kapatıldı. Aynı anda girilen kafelerde 600 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Aranan 1 kişi gözaltına alındı. 10 kafeye ve tütün mamulü içen 14 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası uygulandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Maliye ve Zabıta ekipleride kendi açısından denetimlerini gerçekleştirdi.