escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

(Görüntülü Haber) Kartal 3. Geleneksel Orman Haftası’nda minikler eğlendi

İSTANBUL, () - KARTAL Belediyesi bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel Orman Haftası’nda Kartallı Kreşleri biraraya getirdi. Aydos Ormanı'nda yürüyüşle başlayan etkinlik, onlarca maceracı minik ve velilerinin yaklaşık 1 kilometrelik...

İSTANBUL, () - KARTAL Belediyesi bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel Orman Haftası’nda Kartallı Kreşleri biraraya getirdi. Aydos Ormanı'nda yürüyüşle başlayan etkinlik, onlarca maceracı minik ve velilerinin yaklaşık 1 kilometrelik parkuru yürümesiyle başladı. Etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü çalışanları, Kartallı Mahalle muhtarları, Kartal Kreşler ve miniklerin yakınları katıldı. Temiz hava ve güzel hava bir araya gelince çocuklar ve velileri ormanlık alanda güzel bir gün geçirdi. Etkinlik programında kreş öğrencileri minikler için hazırlanan yarış parkurlarında maceracı küçükler hem birbirleriyle yarıştı hem de doyasıya eğlendi. Müsabakaların sonunda yarışları kazanan minik öğrencilere sembolik madalyaları Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay tarafından verildi. Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay "Bu anlamlı günde İstanbul’un akciğerleri olan Aydos Ormanları'na Kartal Belediyesi olarak çocuklarımızı getirdik güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Orman haftasını kutlamaka amaçlı , bu gelenekselleşmeye başladı, 3. Oluyor. Belediye Başkanımızın özellikle çocuklar üzerindeki sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur felsefesinden yola çıkarak bu etkinleri düzenliyoruz, devamını da getireceğiz" açıklamalarını yaptı. Çocukların yarışlarının ardından velilerde bu güzel ortamda etkinliğin sonunda halat çekme müsabakası yaparak çocukluk günlerine geri döndüler.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314