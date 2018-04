(Görüntülü Haber) Kadıköylüler güne spor ile başlıyor

KADIKÖY Belediyesi’nin “Turp Gibi Kadıköy” temasıyla hayata geçirdiği ve her yıl yaz mevsimiyle birlikte parklarda düzenlediği sabah sporları Kadıköylülerin yoğun katılımıyla devam ediyor. DERSLER PROFESYONEL EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞİYOR Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün bu yıl da Kadıköy’ün çeşitli parklarında düzenlediği sabah sporunda, Kadıköylüler yaklaşık bir saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür, fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step, aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlıyor. Sabah sporlarına katılımın yaş sınırının orta yaş ve üstü olduğu gözlemlenirken, Kadıköy Belediyesi gençlerinde sporla barışık olmasını ve mümkün olduğu kadar sabah sporlarına katılım göstermelerini amaçlıyor. Sabah sporları Kadıköy’de Milli Hakimiyet Parkı, Spor Merkezi Koşuyolu ve Fenerbahçe Parkı’nda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 8’de, Kriton Curi Parkı’nda salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 8’de, Kalamış Spor Merkezi’nde hafta içi her gün saat 8’de ve Özgürlük Parkı’nda hafta içi her gün saat 7 buçukta gerçekleşiyor.