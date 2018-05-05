(Görüntülü Haber) Eyüpsultan’da kültür-sanat sezonu kapandı

İSTANBUL, () - Eyüpsultan Belediyesi tarafından farklı branş ve alanlarda devam eden kültür sanat etkinlikleri ile sanat eğitimleri sezonu muhteşem bir törenle sona erdi. Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Kültürümüzle, sanatımızla, estetiğimizle ve tarihimizle köprüler kurmak hep sanatla meydana gelir” dedi. “GURURLA VE ONURLA AMACIMIZA ULAŞIYORUZ” Öğrencilerin verdiği müzik dinletisi, tiyatro gösterimi, sergiler ve çeşitli etkinliklerle Eyüpsultan Belediyesi kültür ve sanat sezonunu kapanış töreni yapıldı. Törende Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’da yer aldı. Başkan Aydın, “Medeniyet mirasımızı, yeniden inşa ve ihya etmek günümüz insanlarına sunmak, hizmet etmek ve korumak önemlidir. Bütün kültür ve sanat etkinliklerimiz ve faaliyetlerimiz, hep bu vizyondan yola çıkılarak oluşturuldu. Bugün görüyorum ki gururla ve onurla amacımıza ulaşıyoruz. Sanat çok ekstrem bir alanmış gibi algılanmak ile beraber, aslında çoğu zaman bizleri ilmek ilmek işleyen ve şekillendiren olgunlaştıran bir mecradır. Kültürümüzle, sanatımızla ve estetiğimizle, tarihimizle köprüler kurmak hep sanatla meydana gelir. Geçmişten aldığımız ilhamla da ileriye emin adımlarla da gidebileceğiz” diye konuştu. KAPANIŞTA BİRÇOK ESER SERGİLENDİ Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle Eyüpsultan Kültür Merkezi girişinde Çini, Seramik, Çömlek, Minyatür, Ebru, Hat, Kaligrafi, Tezhip, Resim ve Cam Sanatı eserleri sergilendi. Eyüpsultan Belediyesi’nin 2017-2018 sezonu boyunca gerçekleştirdiği Kültür Sanat Sezonu’nu anlatan sinevizyon gösteriminin ardından, Eyüpsultan Tiyatro Okulu'nun (ETO) öğrencileri William Shakespeare ve Hz. Mevlana'nın eserlerinden oyunlar sahneledi. Ardından, öğrenciler Diyarbakır Yöresi oyunları, Antep Yöresi oyunları, Diyarbakır Yöresi (Yetişkin Grubu) ve Ege Yöresi'ne (Yetişkin Grubu) ait halk oyunlarını oynadı. Serterikzade Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilen, Tambur, Ud, Ney, İstanbul Kemençesi, Bendir, Gitar, Keman ve Piyano kurslarına katılan öğrenciler hocaları eşliğinde parçalar çaldı.