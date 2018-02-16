(Görüntülü Haber) Esenler’de binlerce vatandaş Afrin Şehitleri için dua etti

İSTANBUL,()-ESENLER halkı Afrin şehitleri için cuma namazı çıkışı dua programında buluştu. Esenler Belediyesi ve Esenler Kaymakamlığı Afrin şehitleri için dua buluşması düzenledi. Kuran tilaveti ile başlayan dua buluşmasında binlerce vatandaş Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe destek verdi. Şehit düşen askerler için duaların edildiği programda hep bir ağızdan tekbir getirildi. Ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Esenler Dörtyol Meydanı'nı dolduran kalabalık Mehmetçiğe okunan şiir sonrasında duygu dolu anlar yaşadı. Programa katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da edilen duaların ardından birlik ve beraberlik mesajları verdi.