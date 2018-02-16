Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Merkel-Yıldırım görüşmesinde gündeme gelmişti, Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
ABD ile "normalleşme" adımıyla dolar 3.75 liranın altında
Dolar 3.75 liranın altında
ABD ve Türk dışişleri bakanları basın toplantısı CANLI
ABD ve Türk dışişleri bakanları...
İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü 2 pilot Şehit
Askeri eğitim uçağı düştü 2...

(Görüntülü Haber) Esenler’de binlerce vatandaş Afrin Şehitleri için dua etti

İSTANBUL,()-ESENLER halkı Afrin şehitleri için cuma namazı çıkışı dua programında buluştu. Esenler Belediyesi ve Esenler Kaymakamlığı Afrin şehitleri için dua buluşması düzenledi. Kuran tilaveti ile başlayan dua buluşmasında...

İSTANBUL,()-ESENLER halkı Afrin şehitleri için cuma namazı çıkışı dua programında buluştu. Esenler Belediyesi ve Esenler Kaymakamlığı Afrin şehitleri için dua buluşması düzenledi. Kuran tilaveti ile başlayan dua buluşmasında binlerce vatandaş Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe destek verdi. Şehit düşen askerler için duaların edildiği programda hep bir ağızdan tekbir getirildi. Ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Esenler Dörtyol Meydanı'nı dolduran kalabalık Mehmetçiğe okunan şiir sonrasında duygu dolu anlar yaşadı. Programa katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da edilen duaların ardından birlik ve beraberlik mesajları verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314