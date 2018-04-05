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(Görüntülü Haber) Dünya devi Hermes, Taksim 360'ı ziyaret etti

DÜNYANIN en önemli lüks giyim markalarından Hermès’in sahiplerinden Xavier Hermes, Çalık Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Taksim 360 projesini gezdi. Projenin satış ofisinde incelemeler yapan Xavier Hermes, burada Beyoğlu Belediye...

DÜNYANIN en önemli lüks giyim markalarından Hermès’in sahiplerinden Xavier Hermes, Çalık Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Taksim 360 projesini gezdi. Projenin satış ofisinde incelemeler yapan Xavier Hermes, burada Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile bir araya geldi. Kentsel yenileme çalışmalarını yerinde gören Hermes, yatırım fırsatlarını da inceledi. Başkan Demircan, Xavier Hermes’e Beyoğlu’nun önemini, kentsel dönüşüm projelerinde gelinen noktayı ve belediyenin etkinliklerini anlattı. MİMARLARIMIZ YERLİ ANCAK ULUSLARASI ÖLÇEKTE Beyoğlu Tarlabaşı’nda yapımı devam eden Taksim 360 projesini, yerli ama uluslararası mimarların gerçekleştirdiğini belirten Demircan, "Bu alandan beklentimiz çok fazla, çünkü binalar hem eski hem modern görünüm ihtiyacını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Altında altyapısı, otoparkları var. İnsanların istediği iki şey hem tarihi solumak hem de konfor. Bu ikisini veren bir nokta olarak turistlerin uğrak noktası olacağını biliyoruz. Meşhur markaların gelmesini de arzu ediyoruz" dedi.

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