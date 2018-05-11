(Görüntülü Haber)  Bağcılar’da Ramazan hazırlıkları tamamlandı   





İSTANBUL,()-BAĞCILAR Belediyesi, sayılı günler kala 11 ayın sultanı Ramazan- Şerif için tüm hazırlıklarını tamamladı. İftar biletinden, Osmanlı geleneği olan Askıda Ekmek Çalışması'na kadar birçok uygulamayla Bağcılar’da Ramazan Ayı zengin içerikli ve anlamına uygun bir şekilde yaşanacak.





Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın düzenlediği “Bağcılar’da Ramazan Etkinlikleri Tanıtımı” Basın Toplantısı Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi.





“TÜM CAMİLERİMİZİN TEMİZLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK”





Toplantıda açıklamalarda bulunan Lokman Çağırıcı, “Geleneksel hale getirdiğimiz ve 12 ay boyunca devam ettiğimiz uygulamalarımızın başında camilerimizin temizliği geliyor. Her iki ayda bir camilerimizi ilaçlı sularla temizleyip, daha sonra da gül kokularıyla cemaatimizin hizmetine sunuyoruz. Bu ramazan öncesinde de tüm camilerimizde aynı temizliği gerçekleştirdik “ dedi.





“YÖRESEL VE BÖLGESEL ANLAMDA GÖNÜL BİRLİKTELİĞİ OLUŞTURACAĞIZ”





Bu Ramazan etkinlik alanımızda stantlarda Sivil Toplum Kuruluşlarımız yer alacaklar. Derneklerimiz, vakıflarımız burada yöresel ve bölgesel anlamda bir gönül birlikteliği oluşturmanın da her beraber heyecanını ve mutluluğunu yaşayacağız” şeklinde konuştu.





Çağırıcı, mahalle iftarlarında her akşam bir radyocu kardeşimiz, buradaki Ramazan etkinlik alanlarındaki programlarda da televizyon sunucusu arkadaşlarımız yer alacak ifadelerini kullanarak iftar bileti uygulaması hakkında basın mensuplarına bilgi verdi ve Ramazan iftariyeliklerini de tanıttı. 130 bin kişinin iftar sofrasında ağırlanacağı Bağcılar’da Ramazan Ayı bir başka geçecek.





10 BİN AİLEYE GIDA PAKETİ, 1500 KİŞİYE İFTAR BİLETİ





10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yardımında bulunulacak ve 1500 kişiye de İftar Bileti dağıtılacak. Bilet verilecek kişiler evlerine yakın lokantalarda iftarlarını yapabilecek. “Askıda ekmek” uygulamasıyla vatandaşlar, bir ekmek kendileri için bir ekmek de ihtiyaç sahipleri için alacaklar ve fırınlardaki sepetlere koyacaklar. Sivil Toplum Kuruluşları da Ramazan Etkinlik Alanında kurulacak 60 stantta yöresel ürünlerini tanıtacak.





ÜNLÜ İSİMLER VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELECEK





Ramazan Ayı akşamlarında ayrıca; dalında uzman olmuş tanınmış isimler Bağcılar’a konuk olacak. Sohbet programına katılacak olan ünlü isimler sağlık, ilahiyat, tarih, edebiyat, sanat ve diyetisyen gibi birçok alanda bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşacak. Çocuklar da gölge oyunları, yarışmalar ve çeşitli etkinlikleri izleyerek hoşça vakit geçirecek.



