(Görüntülü) Caddebostan Sahili’nde iftarlar devam ediyor

İSTANBUL/() - KADIKÖY Benim Platformu’nun ‘30 gün 30 iftar’ sloganı ile başlattığı iftar yemekleri tüm hızıyla devam ediyor. Caddebostan Sahili’nde gerçekleşen ve her kesimden insanı birleştirmeyi amaçlayan bu etkinlikte, Kadıköy Benim Platformu'nun Başkanı Faruk İbrahim Özbek şu ana kadar yaklaşık 20 bin kişiye iftar verdiklerini ifade etti. Etkinlikle ilgili çok güzel geri dönüşler aldığını belirten Kadıköy Benim Platformu’nun Başkanı Faruk İbrahim Özbek, “Biz geçen yıl da bu organizasyonu yapmıştık. Caddebostan Sahil’de huzurun, bereketin ve gönüllerin buluştuğu yerde bu Ramazan etkinliğini yapıyoruz. Daha önce bu alanda hiç yapılmamıştı böyle bir şey. Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak buna duyarsız kalmadık ve bu organizasyonu gerçekleştirdik” dedi. “ZENGİN FAKİR AYNI SOFRADA” Organizasyonu hayırseverlerin desteği ile yaptıklarını belirten Faruk İbrahim Özbek, “Özellikle Kadıköy’deki iş adamları sağ olsunlar bize destek oluyorlar. Bir nevi burada zengin fakir aynı sofrada oturuyor. Yoldan geçen, evine yetişmekte zorlanan vatandaşlarımız geliyor. Alanda her renkten insan var” şeklinde konuştu. “DESTEK OLMAK İSTEYENLER OLDU” Ramazanın ilk gününden beri burada olan Özbek, “Yaklaşık 20 bin kişiye iftar yemeği verme imkanımız oldu. Tabi biz bunu daha da arttırmak istiyoruz. Bizim hayırseverlerimiz dışında buraya iftara gelip de destek olmak isteyen insanlar da oldu. Böyle bir güzellik, birliktelik oluştu. Biliyorsunuz Ramazan’ın zaten kendine has bir iklimi var, biz bunu burada yaşatmak istiyoruz” dedi. “BU NOKTADA ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ” Gelecek sene de bu etkinliklere devam etmek istediklerini ifade eden Özbek, “Geçen sene aldığımız şevkle bu sene de hızlıca başladık. Önümüzdeki senelerde Büyükşehir Belediyesi’nin ve diğer büyüklerimizin de desteği ile biz daha farklı noktalarda bunu yapmak istiyoruz. Bu noktada diğer sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara öncü olmak istiyoruz” şeklinde konuştu. “BURADAKİ BİRLİK BERABERLİK RUHU HİÇBİR YERDE YOK “ 4 defa buraya gelerek oruç açtığını belirten vatandaş Gül Erdoğuş, “Buradaki birlik beraberlik ruhu hiçbir yerde yok. Aynı anda oruç açmak çok büyük bir olay. Ben evde tek başıma sofra hazırlama k istemiyorum. Ve otobüsle geliyorum. Çok mutluyum burada” dedi. Caddebostan’da böyle bir etkinliğin olmasından ötürü mutlu olan vatandaş Fahrettin Güneysu, “Bu akşam ilk defa geldik. Daha önce Sultanahmet’e gitmiştik ama mahallemizde böyle bir şey olması çok güzel olmuş” şeklinde konuştu. Oruçlarını açan misafirler için meddah Hüseyin Goncagül ve ekibi gösteriler gerçekleşti. Ayrıca sahneye çıkan çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Caddebostan Sahili’ndeki bu iftara gelmesi için çağrıda bulundu.