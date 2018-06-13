(Görüntülü) Beyoğlu’nda çocuklara bayram hediyesi verildi

BEYOĞLU Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi 300 çocuğun bayramlık ihtiyacını karşıladı. Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın elinden bayram hediyelerini alan çocukların mutluğu ise gözlerinden okundu. Beyoğlu Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi 300 çocuğa bayramlık hediye verdi. Kasımpaşa Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen programda çocukların mutlulukları da yüzlerine yansıdı. Programa Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, çok sayıda çocukla velileri katıldı. “BAYRAMDA GİYİP, KOŞUP OYNAMAK İSTİYORUZ” Hediyesini alan Yusuf Samet İlhan,” Bayram öncesi hediyelerimizi dağıttılar. Çok mutluyuz. Bayramda giyip, koşup oynamak istiyoruz” dedi. “İHTİYACI OLANLARI SEVİNDİRMEK ÇOK DAHA ÖNEMLİ” Programa katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise,” Paylaşmak, hediyeleşmek, kardeşlik, sevgi insanoğlunun ihtiyaç duyduğu en önemli değerleridir. Ramazan ayı paylaşmak ayıydı. Ama bayrama giderken o coşkunun daha da artarak, bayram sevincini hepimizin hissettiği şu günlerde, ihtiyacı olanları sevindirmek çok daha önemli. Herkesin günleri bayram günü gibi olsun” ifadelerine yer verdi.