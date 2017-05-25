Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Görme engelli taraftar Antalyaspor'a üye oldu

ANTALYASPOR maçlarını tribünden yakınlarının anlatımıyla takip eden görme engelli Ömer Şentürk'e düzenlenen etkinlikte Antalyaspor Kulübü Derneği'ne üyelik kartı verildi. Antalyaspor'un sahasında oynadığı maçlarda tribündeki yerini...

Görme engelli taraftar Antalyaspor'a üye oldu
ANTALYASPOR maçlarını tribünden yakınlarının anlatımıyla takip eden görme engelli Ömer Şentürk'e düzenlenen etkinlikte Antalyaspor Kulübü Derneği'ne üyelik kartı verildi.
Antalyaspor'un sahasında oynadığı maçlarda tribündeki yerini alarak takımını destekleyen Ömer Şentürk, Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte Antalyaspor Kulübü Derneği'ne üye oldu. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Ömer Şentürk'ün tribünde yerini alıp takıma verdiği destekten dolayı dernek üyesi olmasına karar verdiklerini anlattı. Ömer Şentürk ise destek verdiği takımın üyesi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.
Etkinlikte Ömer Şentürk'e üyelik kartını Antalyaspor'un kurucularından Akay Ekim verdi. Eski başkanlardan Özcan Kırmızıoğlu da Ömer Şentürk'e atkı, şapka ve forma hediye etti.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246