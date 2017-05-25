Görme engelli taraftar Antalyaspor'a üye oldu

ANTALYASPOR maçlarını tribünden yakınlarının anlatımıyla takip eden görme engelli Ömer Şentürk'e düzenlenen etkinlikte Antalyaspor Kulübü Derneği'ne üyelik kartı verildi.Antalyaspor'un sahasında oynadığı maçlarda tribündeki yerini alarak takımını destekleyen Ömer Şentürk, Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte Antalyaspor Kulübü Derneği'ne üye oldu. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Ömer Şentürk'ün tribünde yerini alıp takıma verdiği destekten dolayı dernek üyesi olmasına karar verdiklerini anlattı. Ömer Şentürk ise destek verdiği takımın üyesi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.Etkinlikte Ömer Şentürk'e üyelik kartını Antalyaspor'un kurucularından Akay Ekim verdi. Eski başkanlardan Özcan Kırmızıoğlu da Ömer Şentürk'e atkı, şapka ve forma hediye etti.

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