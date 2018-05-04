Geri dönüşüm mucitleri ödüllerini aldı

İSTANBUL, ()–ATIK malzeme proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Başakşehir Belediyesi’nin çevreye duyarlı ve geri dönüşümün öneminin farkında olan bilinçli gençler yetiştirmek amacıyla başlattığı Geri Dönüşüm Mucitleri Projesi'nde anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencileri yarıştı. Öğrencilere ödüllerini sanatçı Zeliha Sunal ile Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu takdim etti. Başakşehir Sular Vadisi’nde gerçekleşen Geri Dönüşüm Mucitleri yarışmasında öğrenciler 1-1.5 ay gibi bir sürede geri dönüşüm materyalleri ile projelerini yaptı. Anaokulu kategorisinde 1. Şehit Serdar Gökbayrak Anaokulu, 2.Şehit Serdar Gökbayrak Anaokulu ve 3.TOKİ Osmangazi Anaokulu oldu. İlkokul projelerinde 1. Nurettin Topçu İlkokulu olurken, 2. Tepe İlkokulu, 3. Nurettin Topçu İlkokulu yarışı kazandı. Ortaokullarda 1. Akşemsettin Ortaokulu, 2. TOKİ Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu ödülü kazandı.

“YARATICILIKLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPTILAR”

Bu proje öncesi öğrencileri yaklaşık 3 hafta önce bilgilendirdiklerini ifade eden sınıf öğretmeni Eser Gürkan, “Ardından ne yapabilecekleri konusunda sınıflar birbirleriyle konuştu ve çeşitli materyallar topladılar. Ardından da yaratıcılıklarına yönelik çalışmalar yaptılar” dedi.

“GERİ DÖNÜŞÜM PARKINI DA KURDUK”

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bugün yarışmamızı yaptık. Çocuklarımız çok başarılılar beni de çok şaşırttılar. Amacımız sadece onları yarıştırmak değil farkındalık da oluşturmak. Aynı zamanda burada geri dönüşüm parkını da kurduk. Çevre ile alakalı bilinç oluşsun istedik. Geri dönüşüm parkına herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Kartoğlu, Sular Vadisi Parkı’nda yapılan Geri Dönüşüm alanının açılışını da bizzat kendi yaptı. Burada öğrenciler yine geri dönüşüm materyalleri ile birçok ürün ortaya koydu.

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