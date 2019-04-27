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 (Geniş haber) BAŞAKŞEHİR'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK : 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL Başakşehir'de okul inşaatında meydana gelen göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti. Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bulunan okul inşaatının altyapı çalışmalarında saat 12.30 sıralarında...

 (Geniş haber) BAŞAKŞEHİR'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK : 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL
Başakşehir'de okul inşaatında meydana gelen göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.
Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bulunan okul inşaatının altyapı çalışmalarında saat 12.30 sıralarında göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan 1 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatan ekiplere inşaatta çalışan işçiler de yardım etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda göçük altında kalan işçi çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçinin cenazesi ambulansa alınarak, morga götürüldü. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri göçüğün meydana geldiği alana şerit çekerek, çevrede inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kurtarma çalışmaları
-İşçinin göçükten çıkarılması
-Ambulansa konulması
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Genel ve detaylar

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