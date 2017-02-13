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Gaziantep'te PKK operasyonu: 45 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ve jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ortak operasyonda aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösteren...

Gaziantep'te PKK operasyonu: 45 gözaltı
GAZİANTEP'te, polis ve jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ortak operasyonda aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik bu sabah polis ve jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. 51 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerle birlikte 7 tüfek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Gaziantep Valiliği'nden de yapılan açıklamada, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:
"İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesiyle ilimiz ve ilçelerimizde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyette bulunan 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; PKK/KCK terör örgütü ve alt oluşumları adına ilimizde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, milislik/işbirlikçilik yapan, örgütsel toplantı organize ederek, müzahir kitleyi kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak devlete ve devlet büyüklerine, kurumlara ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamada bulunan, hedef gösteren, aralarında HDP ve DBP Gaziantep il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 45 şahıs yakalanmıştır. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 7 adet pompalı/otomatik av tüfeği, çok sayıda dijital veri toplayıcı materyal ile PKK/KCK terör örgütü içerikli doküman ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları elde edilmiştir."

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