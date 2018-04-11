Flaş!
MİT'in, FETÖ'nün Balkan yapılanmasına yönelik soruşturmada, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye getirdiği 6 FETÖ şüphelisi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Flaş! MİT'in, FETÖ'nün Balkan yapılanmasına yönelik soruşturmada, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye getirdiği 6 FETÖ şüphelisi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
11 Nisan 2018 Çarşamba 18:49
Flaş!
MİT'in, FETÖ'nün Balkan yapılanmasına yönelik soruşturmada, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye getirdiği 6 FETÖ şüphelisi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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