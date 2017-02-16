: Manisa Soma'da partililere hitap ederken "Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun" sözleriyle gündeme gelen Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, görevinden istifa etti.
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: Manisa Soma'da partililere hitap ederken "Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun" sözleriyle gündeme gelen Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, görevinden...
16 Şubat 2017 Perşembe 14:46
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