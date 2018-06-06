Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatlı kişiler tarafından 7 farklı adreste 'Yasadışı Dershane' faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verdi
FLAŞ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatlı kişiler tarafından 7 farklı adreste 'Yasadışı Dershane' faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verdi
06 Haziran 2018 Çarşamba 12:26
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