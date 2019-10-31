Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit gördüğü teröristleri bulup ortadan kaldırıyorlar. Türkiye’nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimiz müjdelerimiz olacaktır'' dedi.