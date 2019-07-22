FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'nde fikstür açıklandı

İSTANBUL /

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2021 Elemeleri'nin kura çekiminin gerçekleşmesinin ardından maç programları belli oldu.

FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'nde Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile E Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın programı şu şekilde:

İLK PENCERE

14 Kasım 2019 Sırbistan - Türkiye

17 Kasım 2019 Türkiye - Litvanya

İKİNCİ PENCERE

12 Kasım 2020 Türkiye - Arnavutluk

15 Kasım 2020 Türkiye - Sırbistan

ÜÇÜNCÜ PENCERE

4 Şubat 2021 Litvanya - Türkiye

7 Şubat 2021 Arnavutluk - Türkiye

Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın programı ise şöyle;

İLK PENCERE

21 Şubat 2020 Türkiye - Hollanda

24 Şubat 2020 İsveç - Türkiye

İKİNCİ PENCERE

26 Kasım 2020 Hırvatistan - Türkiye

29 Kasım 2020 Hollanda - Türkiye

ÜÇÜNCÜ PENCERE

19 Şubat 2021 Türkiye - İsveç

22 Şubat 2021 Türkiye - Hırvatistan