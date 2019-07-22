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FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'nde fikstür açıklandı

İSTANBUL / Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2021 Elemeleri'nin kura çekiminin gerçekleşmesinin ardından maç programları belli oldu. FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'nde Sırbistan,...

FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'nde fikstür açıklandı

İSTANBUL /

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2021 Elemeleri'nin kura çekiminin gerçekleşmesinin ardından maç programları belli oldu.
FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'nde Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile E Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın programı şu şekilde:
İLK PENCERE
14 Kasım 2019 Sırbistan - Türkiye  
17 Kasım 2019 Türkiye - Litvanya
İKİNCİ PENCERE
12 Kasım 2020 Türkiye - Arnavutluk
15 Kasım 2020 Türkiye - Sırbistan
ÜÇÜNCÜ PENCERE
4 Şubat 2021 Litvanya - Türkiye
7 Şubat 2021 Arnavutluk - Türkiye
Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın programı ise şöyle; 
İLK PENCERE
21 Şubat 2020 Türkiye - Hollanda 
24 Şubat 2020 İsveç - Türkiye
İKİNCİ PENCERE
26 Kasım 2020 Hırvatistan - Türkiye
29 Kasım 2020 Hollanda - Türkiye
ÜÇÜNCÜ PENCERE
19 Şubat 2021 Türkiye - İsveç
22 Şubat 2021 Türkiye - Hırvatistan

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