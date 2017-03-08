Fethiyespor uzatıyor

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçında 4 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Fethiyespor'un bu periyottaki kaderini, uzatma dakikalarında yenilen ya da atılan goller çizdi.

Kocaeli Birlikspor'a evinde 90+1'inci dakikada, Sivas Belediyespor'a deplasmanda 90+4'üncü dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup olan lacivert beyazlı ekip, Hacettepespor'a Ankara'da 90+3'üncü dakika goleyle 1-0 kaybetti.

Son olarak pazar günü konuk ettiği Kahramanmaraşspor önünde 90+3'üncü dakikada yenik duruma düşen Muğla temsilcisi, 90+4'üncü dakikada Cemre'nin golüyle eşitliği sağlayarak 1 puanı kurtardı. Fethiyespor, bu periyotta Pendikspor'a da normal süre içinde yediği gollerle 2-0 mağlup olmuştu.

