Flaş HaberKaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün cezası
Son Dakika
Hindistan Ankara Büyükelçisi'nden Türk turizmine büyük müjde: 250 bin kişinin geleceğini düşünüyorum(2)
Fatsa’ya atanan kaymakam Yaran, Avcılar’a veda etti
FATSA’ya atanan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Avcılar’a veda etti. Kaymakam Yaran için verilen veda yemeğine çok sayıda isim katıldı. Avcılar’dan 1 yılı doldurmadan Fatsa’ya atanan Kaymakam Yaran, pazartesi günü yeni görev yerine başlayacağını...
BÖLGE 07.09.2019, 11:36
FATSA’ya atanan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Avcılar’a veda etti.
Kaymakam Yaran için verilen veda yemeğine çok sayıda isim katıldı. Avcılar’dan 1 yılı doldurmadan Fatsa’ya atanan Kaymakam Yaran, pazartesi günü yeni görev yerine başlayacağını belirtirken, davetlilerin çıkacakları olası Karadeniz turunda mutlaka kendisini ziyaret etmelerini beklediğini söyledi. Avcılar Müftüsü Bekir Derin ve Yazı İşleri Müdürü Emine Başar, Avcılar’dan ayrılan kaymakam Yaran’a çiçek ve hediye verdi.
Kaymakam Yaran için verilen veda yemeğine çok sayıda isim katıldı. Avcılar’dan 1 yılı doldurmadan Fatsa’ya atanan Kaymakam Yaran, pazartesi günü yeni görev yerine başlayacağını belirtirken, davetlilerin çıkacakları olası Karadeniz turunda mutlaka kendisini ziyaret etmelerini beklediğini söyledi. Avcılar Müftüsü Bekir Derin ve Yazı İşleri Müdürü Emine Başar, Avcılar’dan ayrılan kaymakam Yaran’a çiçek ve hediye verdi.
26°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
|İmsak
|05:00
|Güneş
|06:29
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:44
|Akşam
|19:36
|Yatsı
|20:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0