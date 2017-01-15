Eski takımından Şaziye’ye teşekkür

BELLONA AGÜSpor’un kadrosuna yeni kattığı milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner’e, eski takım arkadaşları adına çiçeği kardeşi Ayşe Okul (İvegün) verdi. Yeni takımının taraftarları da pankart açarak ''Hoş Geldin'' dedi.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper ligi takımlarından Bellona AGÜSpor’un hafta içi kadrosuna kattığı milli takımın da kaptanlığını yapan Şaziye İvegin Üner, Kayseri takımı ile ilk resmi maçında eski takımına karşı forma giydi. Dört sezon formasını giydiği İstanbul Üniversitesi’ne karşı forma giyen tecrübeli basketbolcu eski takım arkadaşları adına çiçeği kardeşi Ayşe Okul (İvegün) verdi. Ayrıca taraftarlar müsabaka öncesi milli takımın ve İstanbul Üniversitesi’nin uzun yıllar kaptanlığını yapan deneyimli basketbolcu için pankart açtılar. Şaziye İvegin Üner, Bellona AGÜspor forması ile ilk maçında 27.25 dakika süre alırken 2 sayı 2 asist ile oynadı.KARDEŞLER RAKİP OLDUBellona AGÜSpor’un hafta içinde transfer ettiği Şaziye İvegin, eski takımına ve burada yer alan kardeşi Ayşe’ye karşı oynadı. Kadınlar Basketbol Milli takımında uzun süredir kaptanlık yapan ve ligde şampiyonluğa oynayan takımlarda forma giyen Şaziye İvegün Üner yeni takımı Bellona AGÜSpor forması ile eski takımına karşı oynadı. Eski takımı olan İstanbul Üniversitesi’nde yer alan kardeşi Ayşe ile bu sefer rakip oldular. 2014 yılından beri aynı takımda oynayan Şaziye ve Ayşe kardeşler, bu maçta rakip olurken pozisyon gereği sık sık karşı karşıya geldiler.

FOTOĞRAFLI