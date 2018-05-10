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Esenyurt’ta işçilere ‘İş Güvenliği’ semineri

ESENYURT Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla çalışanlara yönelik bir seminer düzenlendi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat...

Esenyurt’ta işçilere ‘İş Güvenliği’ semineri
ESENYURT Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla çalışanlara yönelik bir seminer düzenlendi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de katıldı.

İş güvenliği konusuna büyük bir önem verdiklerini belirten Alatepe “ Hiçbir iş, çalışanımızın sağlığından daha önemli değildir. Bir inşaatın bitirilmesinden ziyade can kaybı ve yaralanma yaşanmaması bizim için daha önemlidir. Önce can sağlığı gelir” dedi.

“İŞTEN ÖNCE CAN SAĞLIĞI GELİR“

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, yapılan işten ziyade işçinin can sağlığının önemli olduğunu belirterek iş güvenliği alanında gereken ne varsa yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Alatepe, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hiçbir risk almak istemediklerini vurgulayarak, “ Bu konuda birimlerime sürekli talimat veriyorum. Bunun için her türlü ekipmanlar temin edildi. Uzmanlar sürekli eğitim veriyor. Personele verilen iş güvenliği eğitimleri sürekli hale getirildi. İşten önce can sağlığı gelir. Önümüzdeki dönemde eğitimlerimizi ihtisaslaştırarak vereceğiz” diye konuştu.

Başkan Alatepe, Esenyurt Belediyesi bünyesinde bir arama kurtarma ekibi kurmayı planladıklarını vurgulayarak “Bu time ESAK ismini vermeyi planlıyoruz.  Allah korusun ilçemizde yaşanacak deprem, yangın gibi afetlerde bu timinde müdahale etmesini sağlayacağız” dedi.

( FOTOĞRAF)

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