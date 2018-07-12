Esenyurt Belediyesi’nden taleplere acil çözüm

İSTANBUL,()-ESENYURT Belediyesi bünyesinde bulunan 'Acil Çözüm Merkezi’nin alt yapısı yenilendi. Daha güçlenen merkez vatandaşların sosyal medyadan gelen taleplerine hızlı ve sonuç odaklı çözüm üretiyor.

Belediye'nin bünyesinde faaliyet gösteren; sosyal medyadan gelen yorum ve mesajları takip eden Acil Çözüm Merkezi’nin alt yapısı ve kadrosu güçlendirildi. Merkez, teknolojinin imkanlarını daha üst seviyede kullanmaya başlarken vatandaşların şikayetlerini de daha hızlı, daha şeffaf ve daha katılımcı bir şekilde sonuçlanmasını sağlıyor.

SORUNLARIN ÇÖZÜLME ORANI ARTTI

Esenyurt’ta yaşayan vatandaşlar yaşadıkları bölgelerle ilgili her türlü sıkıntılarını facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya araçları vasıtasıyla merkeze iletebiliyor. Esenyurt Belediyesi Acil Çözüm Merkezi’nde talepleri alan personel hızlı bir şekilde ilgili birime yönlendirirken kısa sürede sonuç alınmasını sağlıyor. Sosyal medyada vatandaşla etkileşimin artması neticesinde Acil Çözüm Merkezi’ne ulaşanların sayısı 5-6 ay önce aylık 200-300 iken bu sayı şimdi 3000 civarına ulaşmış durumda. Yetkililer, merkeze gelen talep, öneri ve sıkıntılarında büyük bir çoğunluğunun hızla çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Diğer yandan vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerinin önemli bir kısmının Fen İşleri, Zabıta, Sosyal Yardım ve Veterinerlik birimlerinin faaliyet alanına girdiği belirtildi.

BAŞKAN ALATEPE’YE SOSYAL MEDYADAN VATANDAŞLAR RAHATLIKLA ULAŞABİLİYOR

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de hizmetlerin yürütülmesinde sosyal medyanın kullanılmasında aktif rol oynuyor. Başkan Alatepe, normal günlük faaliyetlerinde her fırsatta halkla iç içe olmaya özen gösterirken, sosyal medyadan da vatandaşlar Başkan Alatepe’ye ulaşabiliyor. Alatepe kendisine gelen talepleri fırsat buldukça cevaplamaya gayret gösteriyor. ​

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