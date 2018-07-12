Esenler’de bin çocuk sünnet olacak

İSTANBUL, () - ESENLER Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da, ücretsiz sünnet organizasyonu gerçekleştirdi. Sünnet şöleninde bin çocuğun sünnet edileceği müjdelendi.

2009 yılından bugüne kadar toplam 10 bin çocuğun sünnet ettirildiği Esenler'de ekonomik durumu yetersiz, kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelerin çocukları için sünnet organizasyonu yeniden düzenlendi. Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe yüzlerce vatandaş katıldı. Bin çocuğun sünnet edileceği projenin ilk etabında çocuklara sünnet kıyafetleri dağıtıldı. Özel kliniklerde sünnet işlemi yapılacak çocuklar hediyelerini Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun elinden aldı.

“SÜNNET OLUNCA ADAM OLUYORUM”

5 yaşındaki Emir Bursalı, 8 yaşındaki Umur Akın ve 7 yaşındaki Muhammed Enes Karpuz sünnet olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. 7 yaşındaki Evren Tufan “Sünnet olunca adam oluyorum” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Oğlu Cengizhan Koç ile birlikte etkinlik alanına gelen Fahriye Kaya Koç, “Çok güzel bir organizasyon olacak inşallah. Çocukların sünnet işlemleri özel kliniklerde olacak” dedi ve Esenler Belediyesi’ne teşekkür etti.

“ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI VE HİJYENİK ORTAMDA SÜNNET ETTİRİLMESİ”

Esenler Belediye Başkanı Göksu ise, sünnet töreni sonrasında, “Bu yıl Esenler’de 12 bininci çocuğu sünnet ettiriyoruz. Esenler’de bu anlamda bir gelenek oluştu. Esenler halkı ile belediyenin bütünleşmesi, birleşmesi anlamında çok önemli bir etkinlik. Ama her şeyden önemlisi maddi durumu el vermeyen ailelerin çocuklarının sağlıklı ve hijyenik ortamda sünnet ettirilmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

Tören, çocuklara hediyelerinin verilmesi sonrası toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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