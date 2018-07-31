 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

Esenler ekmeğini paylaşıyor

İSTANBUL, ()  - ESENLER Belediyesi'nin "Askıda Ekmek Var" projesiyle, 6 yıldır ortalama 380 aileye günde bin 700 ekmek dağıtılıyor. 6 yılda yaklaşık 4 milyon ekmeğin paylaşıldığı Esenler'de 'Askıda Ekmek Var' projesiyle gönül köprüleri...

Esenler ekmeğini paylaşıyor

İSTANBUL, ()  - ESENLER Belediyesi'nin "Askıda Ekmek Var" projesiyle, 6 yıldır ortalama 380 aileye günde bin 700 ekmek dağıtılıyor. 6 yılda yaklaşık 4 milyon ekmeğin paylaşıldığı Esenler'de 'Askıda Ekmek Var' projesiyle gönül köprüleri kuruluyor.

 

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Askıda Ekmek Var” projesiyle hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında 2012 yılından beri yardım köprüsü kuruyor. 6 yılda proje kapsamında 377 aileye günde toplam bin 700 ekmek dağıtımı yapılırken, Esenler’deki tüm mahallelerin her birinde en az bir fırın olacak şekilde 33 fırın projeye katkı sunuyor. Fırınlara kurulan elektronik sayaçlar aracılığıyla "Askıda Ekmek" sayısının tüm vatandaşlar tarafından görülmesi sağlanıyor. Proje kapsamında ayda ortalama 50 bin ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Projeye Esenler Belediyesi'nden herhangi bir ödenek ayrılmazken, giderler hayırseverlerin katkılarıyla karşılanıyor. Vatandaşların projeden faydalanabilmesi için muhtarlıklardan fakirlik kâğıdı almaları gerekiyor.

Her Pazartesi ve Çarşamba günleri projeden sorumlu belediye personeli tarafından fırınlar ziyaret edilerek, listeler güncelleniyor ve fırıncıların proje ile ilgili görüşleri alınıyor. Eksik yönler sürekli güncellenerek proje sürekli aktif tutuluyor.

PROJE NASIL İŞLİYOR?

'Askıda Ekmek Var' projesine katkı sunan 33 fırının her biri proje kapsamında vitrinine elektronik 'Askıda Ekmek Var' tabelası astı. Fırından ekmek alan hayırsever vatandaş, istediği kadar ekmeğin parasını vererek askıya ekmek bırakabiliyor. Böylece o anda o fırında 'Askıda Ekmek Var' projesi kapsamında alınacak kaç ekmek olduğunu görebiliyor. Her mahalleden önceden belediye ve mahalle muhtarlıklarınca belirlenen ihtiyaç sahibi aileler, gidip o fırından ihtiyacı kadar ekmeği alabiliyor.

 

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar