Esenler'de mahalle tarama çalışmaları başlatıldı

İSTANBUL,()-ESENLER Belediyesi 150 kişilik bir ekiple, tüm cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine neden olan tüm olumsuzlukların giderilmesine yönelik mahalle tarama çalışmaları başlattı. Başkan M. Tevfik Göksu, tarama çalışmalarını kahvaltılı toplantıyla duyurdu, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Esenler Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerinin Esenler'de yürüttüğü "Adım Adım Esenler" projesi kapsamında vatandaşların ilettiği şikayetler doğrultusunda tespit edilen problemler bir bir ortadan kaldırıyor. Esenler halkının daha ferah, huzurlu ve güvenli bir yaz geçirmesi için başlatılan mahalle tarama çalışmaları, duvarların boyanmasından boş arsa düzenlemesine, sokak hayvanlarının alıkonulmasından ilaçlamalara, yağmursuyu ızgaralarının temizlenmesinden metruk binaların yıkılmasına kadar, tüm olumsuzlukları gidererek mahallelere hizmet veriyor.

BAŞKAN GÖKSU VATANDAŞLARIN SORULARINI YANITLADI

Mahalle tarama çalışmaları, Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ gibi diğer kurumların temsilcileri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin katılımı düzenlenen kahvaltılı toplantıyla başladı. Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, Esenlerlilerin öneri ve sorunlarını dile getirdiği toplantıda vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere belediyenin ilgili müdürlüklerden oluşturulan 150 kişilik bir ekip, 23 araç, 13 iş makinesi ile her gün Esenler'in bir mahallesini adım adım gezerek belirlenen tüm aksaklıklara müdahale edip vatandaşın talebi doğrultusunda yeniden düzenleniyor.

“YERİNDE VE HIZLI BİR ÇÖZÜM”

Başkan Göksu ekiplerin tüm sokaklarda nokta tespitleri yaptığını belirterek "Bu nokta tespitlerinide,Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ekipleri o mahallede çalışacaklar. Sorun varsa bütün sorunları teker teker çözülecek ve herkes o mahallede büyük bir mıntıka temizliğinin yapıldığını ve sorunların çözüldüğünü görmüş olacaklar. Yerinde ve hızlı bir çözüm sağlanmış olacak” dedi.

“BÜTÜN PARKLARIMIZA KAMERA YERLEŞTİRİYORUZ”

Göksu ayrıca çocukların güvenliği için de, “Biz şu anda bütün parklarımıza kamera yerleştiriyoruz. Okullara da kamera sistemi getiriyoruz ve bu kameraları da emniyete entegre ediyoruz” dedi.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)