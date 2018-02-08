Esenler Belediye Meclisi'nden üç önemli karar

İSTANBUL,()-ESENLER Belediye Meclisi'nin 2018 Yılı Şubat ayı Meclis toplantılarının ikinci oturumunda üç önemli karar alındı. Esenler Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantılarının ikinci oturumunda şehit Prof. Dr. İlhan Varank adına her yıl bilim ödülleri verilmesine, şehit Volkan Karatepe'nin isminin Tepe Meydanı'nda yaşatılmasına ve Havaalanı Mahallesi'nde bir sokağın isminin Halk Ozanı Aşık Şemdik olarak değiştirilmesine karar verdi.

Meclis Salonu'nda yapılan oturumda, 15 Temmuz darbe girişiminde Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgal teşebbüsünde bulunan hainlerin kurşunlarıyla şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank adına her yıl bilim ödülleri verilmesi, terörle mücadele operasyonları kapsamında Tunceli'de şehit olan Volkan Karatepe'nin isminin Tepe Meydanı'na verilmesine ve Ardahanlı Halk Ozanı Aşık Şemdik'in isminin Havaalanı Mahallesi'nde bir sokağa verilmesine oy birliği ile karar verildi.

“BİZE DÜŞEN ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK”

Birbirinden önemli üç karar alan Meclis Üyelerine teşekkür eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "2 yıl önce terörle mücadele kapmasında yürütülen operasyonda şehit olan Volkan Karatepe'nin ismini, Tepe Meydanı olarak bilinen meydana verdik. Büyükşehir Belediye Meclisimizden geçtikten sonra bu meydana güzel bir anıt yaparak şehidimizin ismini yaşatacağız. O bölgeye yakın bir otobüs durağına da ismini vereceğiz. Bize düşen görev, şehitlerimizin ismini elbette yaşatmak. Ama isimlerini yaşatırken bizlere bıraktıkları emanete de sahip çıkmaktır. Bugün Türkiye'nin nasıl bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Anadolu topraklarının her bir santimetrekaresini bedel ödeyerek almışız. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak bu toprakların varlığını ve dirliğini korumak konusunda da aynı gayreti göstermeliyiz" diye konuştu.

"SAĞ İKEN VATANI DÜŞMANA VERMEYİZ”

“Halk Ozanı Aşık Şemdik'in adını da Havaalanı Mahallesi'nde bir sokağa verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Göksu,"15 Temmuz'da Saraçhane'de hainlerin kurşunlarıyla şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank için de ismine yakışan bir şey yapmak istedik. Bundan böyle her yıl Esenler'deki çocuklarımız için Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Ödülleri düzenleyeceğiz. Herkes bilsin ki, Aşık Şemdik'in dediği gibi, biz sağ iken düşmana vatan vermeyiz. Yaşımız, başımız ne olursa olsun buna müsaade etmeyiz Allah'ın izniyle" dedi.

(FOTOĞRAFLI)